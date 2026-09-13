Държавата отнема над 1 млн. лева от Юзеир Юзеиров
Имущество за малко над 1 млн. лева се отнема от Юзеир Юзеиров, който стана известен с опита си да регистрира мюсюлманска партия Отоман и със строителс...
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Имущество за малко над 1 млн. лева се отнема от Юзеир Юзеиров, който стана известен с опита си да регистрира мюсюлманска партия Отоман и със строителс...
За първи път съд постанови конфискация по новия закон, след като магистратите в Търговище уважиха иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито...
То е на стойност от 661 250 лв.