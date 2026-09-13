Как Стоичков надви Берлинската стена
Футболът превръща склонността към насилие в изкуство Далеч по-срамната Берлинска стена е паднала пет години преди този решителен за спорта миг. Футбо...
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Футболът превръща склонността към насилие в изкуство Далеч по-срамната Берлинска стена е паднала пет години преди този решителен за спорта миг. Футбо...
Посланикът на Париж у нас Ксавие Лапер дьо Кабан и съпругата му Мария коментират актуалните събития с министъра на културата Вежди Рашидов
Европа се откъсна от религиозните си традиционни корени; културата ни е космополитна и трябва да се отвори към света, казва проф. Юлия Кръстева Профе...
Темата за революцията преминава през студиите и романите на професорката психоаналитикИзвестната писателка чете лекция в аулата на Алма матер Юлия Кр...