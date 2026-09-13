Изненада в Нова. Неочаквана рокада в "На кафе"
Къде изчезна любим панелист
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Къде изчезна любим панелист
След последния лайв на шоуто
Силвия намекнала за срива в отношенията между партньорите през 2019-а
Певецът официално потвърди слуховете
София. След неприятен инцидент журито на "Като две капки вода" остана със съдия по-малко. Юлиан Константинов късно снощи е претърпял инцидент по време...
Победителят от "Къртицата" води в събота, оперният ас дирижира шоуто в неделя