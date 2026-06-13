На Велика сряда се случва най-голямото предателство в историята
Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника
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Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за 30 сребърника
Антисемитизмът е основан на база неговия образ
Припомня за разкаялата се грешница, която измила краката на Исус със сълзи
Днес е третият ден от Страстната седмица - Велика сряда. На този ден се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата...
Големият разказвач Амос Оз скоро бе в Германия, за да представи изданието на романа си "Юда". Германия и Оз имат странна връзка. Самият писател е роде...
Православните християни отбелязват днес Велика сряда. Това е Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която им казва, че един от тях ще г...