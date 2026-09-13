Юбилейна паметна плоча в Казанлък откриват тамплиерите
Юбилейният знак ще бъде поставен на сградата на „Алианс Франсез" в Града на розите, информираха инциаториге от командерия "Св. Игнатий Старозагорски
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Юбилейният знак ще бъде поставен на сградата на „Алианс Франсез" в Града на розите, информираха инциаториге от командерия "Св. Игнатий Старозагорски
"Извървени пътища", творба от изложбата, която може да се види до 16 април
Юбилейно „да" си казват на Благовещение 15 семейни двойки от община Перник. Общинското предприятие "Обредни дейности" поставя началото на нова иници...
Велинград. Дефиле и концерти на духови оркестри и мажоретни състави ще положат началото на тазгодишните тържества по отбелязването на 65-годишнината о...
Музиката е моето добро дело, казва Недко Косов, който има близо 600 прякора