Язовирна стена се проби! Спешно източване
Рибата ще бъде събрана и пусната във водоем наблизо
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Рибата ще бъде събрана и пусната във водоем наблизо
Вълната наводни хиляди домове и унищожи много селскостопански терени в Узбекистан и Казахстан
Плевен. Дълбоки каверни по преливника на язовир „Тотлебенов вал" край Плевен откриха експерти. Заради състоянието на стената областният управител Илия...