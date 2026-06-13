Язовир Виноградец прелива
Язовир Виноградец е пълен на 100% и прелива през преливника си. Водата от него се отвежда в близко дере, няма опасност близките пощи до него да бъдат...
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Язовир Виноградец е пълен на 100% и прелива през преливника си. Водата от него се отвежда в близко дере, няма опасност близките пощи до него да бъдат...