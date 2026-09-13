Ягър се отърва само с колажи за изневяра
На големите всичко им е простено. Това важи с пълна сила за Яромир Ягър. Хокейната звезда мина само с подигравателни колажи за забежката си с модела К...
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На големите всичко им е простено. Това важи с пълна сила за Яромир Ягър. Хокейната звезда мина само с подигравателни колажи за забежката си с модела К...
Сексът е идеалното лекарство за всяка болка, твърдят специалистите. Ветеранът в чешкия национален отбор по хокей Яромир Ягър прибягна именно до този л...
Идолът на Чехия Яромир Ягър се оказа собственик на най-известните бикини в страната. Това са гащите, с които биатлонистката Габриела Соукалова спечели...