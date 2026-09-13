Уникална случка с ферари полуди шофьор и цяла държава
Изглежда съм единственият човек в Япония, минал през такова изпитание, казва мъжът
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Изглежда съм единственият човек в Япония, минал през такова изпитание, казва мъжът
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Посоочи причината за бедствията в Турция
Казуйоши Миура влезе резерва за ФК Йокохама
Милиардерът прави първи подбор до 14 март
Двубоят е утре от 18.00 ч
Към полицията се обърнала 43-годишна жена
112-годишният японец Читецу Ватанабе е лидер по дълголетие в момента
Възрастен японец блъсна мюсюлманка с арабски одежди под влак на лондонското метро, съобщава вестник „Дейли Мейл". Инцидентът станал на станция "Ватер...
Японски и канадски учен спечелиха Нобеловата награда за физика за 2015 г. заради откритието им, че субатомните частици, наречени неутрино, имат маса,...
Японецът Кокен Куроки пристигна на проби в "Локо" (Пд). Той е ляво крило и е на 19 години. Куроки идва от третодивизионния японски "Сагамихара". Той щ...
Лингвистът изучава езика и нравите на добруджанци Лингвист от Япония отседна в силистренското село Калипетрово, за да изучава езика и нравите на мес...
На път за Португалия Японски пътешественик със специален велосипед поспря край Кюстендил на път за Португалия. Колелото, с което се придвижва 35-годи...
Маестрото и пианистът Кейто Сайто свирят на 15 юли в София Васко Василев ще зарадва феновете си у нас с бутиков лайв в разгара на лятото. Концертмайс...
Лингвист от Япония проучва говора на добруджанци, които живеят от двете страни на Дунава. 27 годишният специализант в Софийския университет Кента Суга...
Токио. Мъж се самозапали и изгоря посред бял ден в центъра на Токио, след като изрази критиката си към проекта на премиера Шиндзо Абе за промени в пац...
Токио. Калоян Стефанов Махлянов- Котоошу официално вече не е български гражданин. В неделя 30-годишният сумист от с. Джулюница стана поданик на Япония...
Токио. Почина японският войник Хироо Онода, който прекара 29 години в крил се в джунглата на Филипините чак до 1974 г., тъй като не повярвал, че Втор...
Токио. Японец в продължение на година ограабвал къщи, за да храни котки, съобщи японската полиция. Мамору Демицу на 48 години нахлувал в чужди домове...
Японски съд постанови болница да изплати 38 млн. йени (281 хил. евро) обезщетение на 60-годишен мъж, който при раждането бил разменен с друго бебе и д...