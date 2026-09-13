Всичко за Японец

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Японец дойде в "Локо" (Пд)

Японец дойде в "Локо" (Пд)

Японецът Кокен Куроки пристигна на проби в "Локо" (Пд). Той е ляво крило и е на 19 години. Куроки идва от третодивизионния японски "Сагамихара". Той щ...

17 август | 18:48
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Васко води прочут японец

Васко води прочут японец

Маестрото и пианистът Кейто Сайто свирят на 15 юли в София Васко Василев ще зарадва феновете си у нас с бутиков лайв в разгара на лятото. Концертмайс...

30 април | 18:30
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