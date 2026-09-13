Диляна Попова с неразказвани случки от Африка. Обраха я маймуни
Преди години двете приятелки живеят заедно няколко месеца в САЩ
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Преди години двете приятелки живеят заедно няколко месеца в САЩ
Концертът ще се излъчи на 8 декември от 20:00 часа в ефира на bTV
Яна Грудева и Антон Хекимян отлетяха вчера за Африка. Причината е, че едно от най-усмихнатите и чаровни лица в родния ефир и колоритният репортер на b...