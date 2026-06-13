Всичко за Ямил Пералта

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Аржентинец на пътя на Пулев

Аржентинец на пътя на Пулев

Тервел Пулев ще дебютира на профи ринга в 8-рундов мач срещу Ямил Пералта (Арж). Галавечерта от втория сезон на "АИБА про боксинг" ще е на 5 юни в Мил...

22 май | 22:00
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