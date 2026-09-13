Yahoo ще съкрати 20% от служителите си
Компанията преструктурира рекламния си отдел
Следете всички новини, анализи и коментари за Yahoo. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията преструктурира рекламния си отдел
Новият собственик отправя предизвикателство към Google и Facebook Телекомуникацинният гигант залага на безжичния интернет, който е многообещаваща инд...
София. Yahoo ще се превърне в търсачка по подразбиране в уеб браузъра Firefox. Това партньорство бе обявено вчера от компанията, която допълни, че сде...
Ню Йорк. Yahoo заяви, че правителството на САЩ е заплашило да глобява компанията $250 000 на ден, ако компанията не започне да предава данни за потреб...
ъах Файлове, датиращи между 2008 г. и 2010 г., изрично посочват, че програмата за наблюдение с кодово име Optic Nerve събира снимки на Yahoo чатове...
АНС отрича
По информация на Бизнес Инсайдър парите ще бъдат дадени, за да бъде задържан начело на компанията
Yahoo Inc представи официално предложение да купи Hulu, и се присъедини към нарастващия списък от кандидати за видео услугата, собственост на News...
Сънвейл. Интернет гигантът Yahoo се е съгласил да плати 1,1 млрд. долара за блогърската платформа Tumblr, съобщи „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки са...