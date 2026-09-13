Роксана Кирилова рисува с Иван Яхнаджиев за българската култура
Именно културата може да ни обедини в името на красотата и бъдещето на децата ни
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Именно културата може да ни обедини в името на красотата и бъдещето на децата ни
Известният художник съчетава живопис с фотографии
Яхнаджиев-баща вчера почерпи в сладкарницата на "България" Цена, внучката на великия Златю Бояджиев. Дамата ще посрещне на 26 април отбрано общество...