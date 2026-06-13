Разследват бой и стрелба в училище
Случката се е разиграла в село Яхиново
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Случката се е разиграла в село Яхиново
Оцелялото момче от зверската катастрофа край дупнишкото село Яхиново, в която загинаха петима души – Милчо Паликарски, излезе от комата. Добрата новин...
Два ограничителя на скоростта - тип "легнали полицаи" и две повдигнати пешеходни пътеки, са изградени на главната улица в село Яхиново, където на 10-и...
Петър Петров е психолог на частна практика и ментор към Пловдивския университет по програма на БАН. Основател е на фондация "Форум България", която ор...
До края на другата седмица на фаталната улица в дупнишкото село Яхиново ще бъдат направени три повдигнати пешеходни пътеки, съобщиха от Общината в Дуп...
Погребения цял следобед в Яхиново, изпратиха децата в бели ковчези Повече няма да близна алкохол, зарича се оцелелият по чудо Светльо Помръкналото о...
"Легнали полицаи" ще бъдат поставени на всички входове и изходи на населените места в община Дупница. Решението е взето от Комисията по транспорт и ор...
„Не вярвам Емил да е бил пиян и да е карал с превишена скорост, той трепереше за колата си и избягваше дупките, за да не я счупи. Той паркираше далеч...
Кметът на община Дупница обяви 12 май за Ден на траур в памет на жертвите на катастрофата в Яхиново. В памет на петимата загинали знамената ще бъдат с...
Трима абитуриенти и баба на 74 години загинаха при тежката катастрофа, станала в около 17:30 в дупнишкото село Яхиново, съобщи "Фокус". Те са били пеш...
Петима загинаха след зверски сблъсък на пътя, съобщи bTV. Тежкият инцидент е станал в дупнишкото село Яхиново. Други двама пък са тежко пострадали и с...