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Ден на траур в Дупница

Ден на траур в Дупница

Кметът на община Дупница обяви 12 май за Ден на траур в памет на жертвите на катастрофата в Яхиново. В памет на петимата загинали знамената ще бъдат с...

12 май | 6:56
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