Пеевски с остър коментар: Христо Иванов и олигарси искат прокуратурата
Изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят в момента проекта на "Уестингхаус" за ядрена централа
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Изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят в момента проекта на "Уестингхаус" за ядрена централа
Вчера руският президент Владимир Путин разпореди съоръжението да стане собственост на Русия
Преди 30 години, на 26 април 1986 г. в 01:23 часа, чернобилският реактор №4 експлодира и това е най-тежката ядрена катастрофа в историята на човечеств...
Анкара. Турция ще започне изграждането на трета ядрена централа в южната част на страната със собствени ресурси. Решението е взето след тричасови раз...
Започна вторият етап от отстраняването на последствията от аварията в японската атомна електроцентрала "Фукушима-1". Предвижда се да бъде извлечено о...
Техеран. Иран строи тайна ядрена инсталация, която е разположена дълбоко под земята в околностите на иранския град Дамаванд. Това твърди опозиционната...
Токио. Спряна е системата за охлаждане на басейн с отработено ядрено гориво в АЕЦ „Фукушима 1", предаде агенция Киодо. Специалисти на компанията-опера...