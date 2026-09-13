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30 години от Чернобил

30 години от Чернобил

Преди 30 години, на 26 април 1986 г. в 01:23 часа, чернобилският реактор №4 експлодира и това е най-тежката ядрена катастрофа в историята на човечеств...

26 април | 6:10
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