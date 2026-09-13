Крадци върнаха кеч титли на болно момче
Срам ни е от постъпката, признаха двете жени
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Срам ни е от постъпката, признаха двете жени
Мирослав Бърняшев на разходка с майка си
Звездата пред договор със световната федерация по кеч (WWE)
Японецът Накамура измами нашето момче на "Кралското меле"
С Русев желаем да вдигнем титли в кеча преди тази стъпка
Нападателят на "Ман Юн" Уейн Рууни прави пореден слаб сезон, но едва ли това е най-големият му проблем. Английският национал си навлече гнева на кечис...
Русев и Съмър напускат ринга след конфронтацията със Зиглър Световната кеч федерация (WWE) е разтресена от любовна драма. В нейният център е Русев....
Българският кечист Русев показва талант не само на ринга, но и пред компютъра. Пловдивчанинът заедно с още няколко негови колеги си направиха импровиз...
Колегата на Александър Русев в кеча - Дейв Батиста, бе избран за ролята на лошия в новия 24-и филм за Джеймс Бонд. Животното, който игра в "Пазители н...