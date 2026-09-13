Изтеглят 34 млн. дефектни автомобила в САЩ
Близо 34 милиона автомобила ще бъдат изтеглени от американския пазар заради дефектни въздушни възглавници, произведени от японската компания "Таката"....
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Близо 34 милиона автомобила ще бъдат изтеглени от американския пазар заради дефектни въздушни възглавници, произведени от японската компания "Таката"....
София. "Концерт на възглавници с Windy" e последният концерт на закрито за този сезон от популярната софийска поредица събития за родители с малки дец...
София. "Мюзикъл на възглавници" - последният концерт на закрито за този сезон от популярната софийска поредица събития за родители с малки деца ще се...
София. Три изключително интересни инструмента в една необичайна комбинация можете да чуете на предстоящия Концерт на възглавници за флейта, арфа и мар...
Децата задават хиляди въпроси и така по свой начин опознават света. Понякога отговорите са чисто предизвикателство за нас, като например в случая на:...