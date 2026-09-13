Развързаха възела. Приеха оттеглянето на Николов
От втори опит парламентът прие волята на депутата
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От втори опит парламентът прие волята на депутата
При сблъсъка кабината на тежкотоварния автомобил, чийто водач е загиналия, се е откъснала
София ще има нов хидроложки модел за прогнозиране на състоянието на реките догодина. "Системата ще следи речните нива на 10 реки в 28 точки", обясни к...