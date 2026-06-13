Гърция обяви вътрешен фалит
Гърция е обявила вътрешен фалит, твърди журналистът Йоргос Папус, цитиран от grreporter.info. Доказателство номер 1 според него е, че данъкоплатци про...
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Гърция е обявила вътрешен фалит, твърди журналистът Йоргос Папус, цитиран от grreporter.info. Доказателство номер 1 според него е, че данъкоплатци про...