Тинейджърка скочи от втория етаж на училището в Ново село
15-годишната Цветослава К. е скочила от втория етаж на училището в село Ново село, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът станал...
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15-годишната Цветослава К. е скочила от втория етаж на училището в село Ново село, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът станал...