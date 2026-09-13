Встъпи в длъжност първата жена председател на БАН
Акад. Юлиан Ревалски предаде символично ключа на Академията на чл.-кор. Евелина Славчева
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Акад. Юлиан Ревалски предаде символично ключа на Академията на чл.-кор. Евелина Славчева
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