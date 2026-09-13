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Въшки в бургаските училища

Въшки в бургаските училища

Бургас. Въшки плъзнаха в бургаските училища след зимната ваканция на учениците. Стотици малчугани са завъдили неприятните гадини. Най-голям е броят на...

18 януари | 18:50
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