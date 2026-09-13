Никой не знае колко деца у нас са въшлясали
Над 10 години държавата няма механизъм, по който да следи въшливостта на децата у нас
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Над 10 години държавата няма механизъм, по който да следи въшливостта на децата у нас
Проверките на РЗИ са установили, че 70% от училищата в областта са засегнати от паразитите
София. Медицинските специалисти в училищата и детските градини ще проверяват профилактично за въшки всяка седмица. Това съобщиха от пресцентъра на МОН...
Ако са плъзнали в школото, намажете детето с лосион превантивноБум на паразитите има на всеки 5 г., признават училищни медици Повишен брой на заразен...
София. Въшки са открити в 12 от 500-те детски и учебни заведения в столицата, съобщи БНР. Д-р Мариана Иванова от регионалната здравна инспекция поясни...
Бургас. Въшки плъзнаха в бургаските училища след зимната ваканция на учениците. Стотици малчугани са завъдили неприятните гадини. Най-голям е броят на...
Хората се страхуват от чужденците, лосионите за въшки в квартала свършиха