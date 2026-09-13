Ново 20! Linux копира Windows
Какво се случва с двете операционни системи
Следете всички новини, анализи и коментари за Върви. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво се случва с двете операционни системи
Излезе нова ранглиста при мъжете
Има ли сътресение на валутния пазар
Позволете ни да се борим за вас, казва на избирателите водачът на листата на "Изправи се БГ! Ние Идваме" за 16-и МИР, Пловдив-град
Ето какво показват звездите
Какво са ни приготвили звездите за днес
С колективно рецитиране на химна на славянската просвета и култура 200 ученици от каварненското основно училище „Йордан Йовков" поставиха началото на...