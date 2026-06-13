Врачани отидоха за гъби. Рекордно ниска активност
За Народно събрание са гласували малко над 34%, а за президентска двойка - 35%
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За Народно събрание са гласували малко над 34%, а за президентска двойка - 35%
Тениски в нета с култови изрази се харчат като топъл хляб На туриста, дошъл да разгледа родния Северозапад, по-необходим ще му бъде речник, отколкото...
Димитър Живков ще изиграе своя "Живак" в Нов театър в НДК на 30 април. След поредица от роли в класически и по-експериментални постановки, актьорът се...
Врачанин удари гредата минути след като си купи нова кола. Каръкът бил глобен от служители на "Пътна полиция" с 50 лева и 6 контролни точки, защото шо...