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"Живак" в Новия театър

"Живак" в Новия театър

Димитър Живков ще изиграе своя "Живак" в Нов театър в НДК на 30 април. След поредица от роли в класически и по-експериментални постановки, актьорът се...

28 април | 5:00
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