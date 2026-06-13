Из Камчатка с шейни и кучешки впрягове
Проф. дин Николай Овчаров След тричасовия полет от Владивосток на 8 ноември 2014 г., на летище "Елизово" на Камчатка, ние, петимата български авантюр...
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Проф. дин Николай Овчаров След тричасовия полет от Владивосток на 8 ноември 2014 г., на летище "Елизово" на Камчатка, ние, петимата български авантюр...