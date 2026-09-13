Мицкоски отсече! Няма да впишат българите в Конституцията заради това
Той отново обвини властите в България
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Той отново обвини властите в България
Решението е от 29 юни
Причината е съдебен иск от освободения директор на лечебното заведение проф. Любомир Спасов.
Като представляващ „Обединени патриоти“
Бургас. Сагата с новоизбраното ръководство на "Слънчев бряг" АД стигна в задънена улица, след като съдът отряза възможността за вписване на шефовете....