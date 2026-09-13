Звезда от "Като две капки вода" ще пее на "Воля за спорт" за деца с увреждания
Откритието на "Като две капки вода" Георги Низамов се присъедини към списъка с популярни личности, които застават зад каузата "Воля за спорт". Той под...
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Откритието на "Като две капки вода" Георги Низамов се присъедини към списъка с популярни личности, които застават зад каузата "Воля за спорт". Той под...
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Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Стефан Ботев, екс-националната състезателка по конна езда с над 200 медала в кариерата си Йонка...