Скандалът трещи! Вербуват разузнавачи в полза на ген. Атанасов
Скандални факти изнесе в парламента шефът на Военното разузнаване бригаден генерал Венелин Венев
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Скандални факти изнесе в парламента шефът на Военното разузнаване бригаден генерал Венелин Венев
Зрителите онемяха
Предлага Атанасов за директор на службата
Полк. Светослав Даскалов ще оглави Военното разузнаване, научи "Стандарт". Назначението му ще бъде подписано от министъра на отбраната Николай Ненчев...
Депутатите отложиха обсъждането на Закона за военното разузнаване, на който президентът Росен Плевнелиев наложи вето. Припомняме, че предложението бе...
Реформаторите очакват от президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху закона за служба "Военна информация". За това настоя съпредседателят на ПГ н...
„Министър Ненчев рано или късно, по-добре рано, трябва да си отиде". Това заяви лидерът на АБВ Георги Първанов в предаването "Събуди се" по Нова тв....
Партньорските ни служби винаги са давали високи оценки за професионализма и отличното сътрудничество, което е имало между тях и българската служба "Во...
София. В служба "Военна информация" към Министерството на отбраната (военното разузнаване) все още се намират 33 хиляди архивни единици на бившето Раз...