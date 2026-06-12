НАТО със спецсили от 30 000 души
Няма заплаха за страните, които приемат командни центрове, увери Столтенберг НАТО засилва присъствието си в Източна Европа и силите си за бързо реаги...
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Няма заплаха за страните, които приемат командни центрове, увери Столтенберг НАТО засилва присъствието си в Източна Европа и силите си за бързо реаги...