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НАТО със спецсили от 30 000 души

НАТО със спецсили от 30 000 души

Няма заплаха за страните, които приемат командни центрове, увери Столтенберг НАТО засилва присъствието си в Източна Европа и силите си за бързо реаги...

05 февруари | 19:58
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