Кой дърпа конците на "Мис България"
Светски елит аплодира красотата на 15 януари във Военния клуб
Следете всички новини, анализи и коментари за Военен Клуб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Светски елит аплодира красотата на 15 януари във Военния клуб
Събитието ще се състои на 13 и 14 април, събота и неделя, във Военен клуб – Бургас
Церемонията е на 22 юни във Военния клуб
Връщат блясъка на офицерския дом, в него влизат губернаторът и екипът му
Продуцентът на арт събитието Аспарух Карастоянов и Мишо Белчев се канят да наложат нов лайф стайл в културния афиш на столицата