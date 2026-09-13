Северна Корея изплаши света, тества успешно водородна бомба
Северна Корея стресна света. Страната обяви днес, че е тествала успешно водородната бомба, за която се говореше толкова дълго време, предадоха световн...
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Северна Корея стресна света. Страната обяви днес, че е тествала успешно водородната бомба, за която се говореше толкова дълго време, предадоха световн...
Северна Корея може би се подготвя за изпитание на водородна бомба, предаде ТАСС, позовавайки се на доклад на южнокорейското управление по химическа, б...
Северна Каролина. Американска водородна бомба, която била 260 пъти по-мощна от тази над Хирошима, едва не експлодирала през 1961 г. над Северна Кароли...