Регионалният министър със смущаващи разкрития за строежи на пътища
Андрей Цеков коментира и изграждането на магистрала "Хемус"
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Андрей Цеков коментира и изграждането на магистрала "Хемус"
Мрежата от водопроводи не е пипана 50-60 години, ядоса се премиерът
На 3 юли 2015 г. (петък), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на бул. „Витоша", кв. „Център" се налага спиране на водоподаването о...
Кърджали. В края на 2014 година МРР отпусна един милион и десет хиляди лева за поетапно изпълнение на канализацията и водопровода на ул."Екзарх Йосиф...
Пазарджик. Пазарджик може да въведе частично бедствено положение заради опасност от преливане на Марица, съобщи областният управител Иван Йорданов, ци...