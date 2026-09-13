Голяма мистерия с изследователи на морското дъно! Загина известен бургазлия (СНИМКА)
Тялото на втори водолаз бе изхвърлено от морето
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Тялото на втори водолаз бе изхвърлено от морето
Какво каза опитният специалист в ефира
Каменната тесличка се пази в Музея на котвата
Кметът на Българево брани бизнеса на местните и туристите Георги Георгиев е кмет на едно от най-големите села в Добричка област и със сигурност най-к...
Специалист по гмуркане от Варна изчезна в пещера край котленското село Кипилово. Младежът, чието първо име е Красимир, е влязъл в пещерата малко след...
В 17 часа в четвъртък след обяд е подаден сигнал за инцидент с водолаз, получил сърдечна криза по време на гмуркане пред централния плаж в Кранево. На...
На древногръцки кораб се натъкнал случайно местният любител водолаз Тодор Димитров при поредното си гмуркане край остров Свети Иван. Благодарение на з...
Леководолазът Мариян Цветков показва уникална сбирка от морското дъно, която е събирал години наред. Изложбата "Вкаменелости от дълбините" е изложена...
23-годишният Александър Лютаков е открит мъртъв на 12 метра дълбочина Бургас. 23-годишният шампион по подводен риболов Александър Лютаков се е удавил...
Бургас. Водолаз от Созопол откри на морското дъно уникална антична монета, която е най-старата у нас. Според археолози находката е изключително рядка...
Добрич. Опасна морска мина бе открита в морето край с. Св. Никола, в близост до резервата Яйлата, от водолаз. Сигналът е бил получен на 17 юли, в „Гра...
Цивилен водолаз загина по време на операцията по издирването на жертви в корабокруширалия южнокорейски ферибот. Това предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се...
Новият шеф на Агенцията по заетостта е и запален тенисист