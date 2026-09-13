Всичко за Водолаз

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Водолаз бунтар пази Болата

Водолаз бунтар пази Болата

Кметът на Българево брани бизнеса на местните и туристите Георги Георгиев е кмет на едно от най-големите села в Добричка област и със сигурност най-к...

10 юни | 6:10
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Водолаз откри древен кораб

Водолаз откри древен кораб

На древногръцки кораб се натъкнал случайно местният любител водолаз Тодор Димитров при поредното си гмуркане край остров Свети Иван. Благодарение на з...

04 август | 18:00
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