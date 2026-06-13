"Водна Кула Арт Фест" - от 20 до 28 юни

9-тото издание на "Водна Кула Арт Фест" под мотото: "Градове в нужда от любов" ще се проведе в периода 20 – 28 юни 2015 г. "Водна Кула Арт Фест" е арт...