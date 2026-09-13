Кошлуков с голяма изненада в конкурса за шеф на БНТ
Срокът за кандидатстване в конкурса изтича на 27 май, петък, в 17 ч.
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Срокът за кандидатстване в конкурса изтича на 27 май, петък, в 17 ч.
Решават утре дали да махнат пожизнените възнаграждения на академиците Спор за оставката на шефа на БАН акад. Стефан Воденичаров се разгоря в Академия...
С увеличаването на минималната работна заплата от Нова година млад учен в БАН ще взема 445 лева, а хигиенистка - 420 лева. Това заяви пред БНР председ...
България губи компетентни хора в много области и това е страшно. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" акад. Стефан Воденичаров, председател на Бълга...
На 11 май БАН чества Деня на св. св. Кирил и Методий съвместно с Македонската академия на науките. За това какви съвместни проекти имаме със съседите,...
От газоразпределителния център край Варна ще има само ползи, категоричен е председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров - "Шарли" ли сте, акад. Воде...
Уморени сме от омраза, казва акад. Стефан Воденичаров - Акад. Воденичаров, като учен и общественик каква е оценката ви - какво се случва в момента в...