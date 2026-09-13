А1 си партнира с Vodafone, за да предостави „интернет като у дома“ в автомобила
Партньорството е част от инициативата „Интернет в автомобила“
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Партньорството е част от инициативата „Интернет в автомобила“
Компанията се бори да запази пазарен дял
Лондон. Vodafone, една от най-големите телекомуникационни групи в света, разкри съществуването на тайни кабели, които позволяват на правителствени а...
Берлин. Лични данни на 2 млн. потребители са изтекли от сървърите на Водафон Германия, предаде Ройтерс. Хакери са получили достъп до имена, адреси и н...
Лондон. Преговорните екипи на двете телекомуникационни компании Vodafone и Verizon са се споразумели за една от най-големите сделки в икономическата...