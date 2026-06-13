Суонк спасява Томи Лий Джоунс
"Водачът" е разказ за 31-годишната Мери Бий Къди, която живее сама в силно религиозно градче в Средния запад. Тя получава задача от своята църква да п...
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"Водачът" е разказ за 31-годишната Мери Бий Къди, която живее сама в силно религиозно градче в Средния запад. Тя получава задача от своята църква да п...