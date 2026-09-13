Външният ни министър: Приветстваме ангажимента на Тръмп за мир в Украйна
Европа и ЕС трябва да продължат да се ангажират конструктивно и стратегически заедно с администрацията на САЩ
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Европа и ЕС трябва да продължат да се ангажират конструктивно и стратегически заедно с администрацията на САЩ
Ще има следващ кръг консултации между дипломатическите ведомства на двете страни
Той бе зам.-министър на външните работи в кабинета "Борисов"-3
Той сам потвърди новината за поста си
Продължават разговорите за нов служебен кабинет
Руският министър прелетя над неприятелски държави
Приветствие отправи и посланикът на САЩ в България Кенет Мертен
Министър Иван Кондов с остра позиция
Нетаняху съобщи за назначаването на Ели Коен в реч пред парламента
София. "Да направим едно много важно уточнение - аз казах, че поддържам преговорния процес за Трансатлантическото споразумение /TTIP/ и всякакви други...
София. Премиерът Георги Близнашки назначи двама дипломати от кариерата за заместник-министри на външните работи, съобщиха от правителствената пресслуж...
Брюксел. Събитията в Украйна бяха в центъра на вниманието на министрите на външните работи на ЕС, които се събраха днес в Брюксел на Съвет „Външни раб...
София. Министърът на външните работи на Израел Авигдор Либерман пристига днес на официално посещение у нас. Той ще бъде у нас по покана на български...