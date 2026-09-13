Чехия ще ни подкрепи за охрана на външната граница на ЕС
Чешката република ще окаже подкрепа на България за охрана на външната граница на Европейския съюз. Това обявиха на съвместна пресконференция в Прага п...
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Чешката република ще окаже подкрепа на България за охрана на външната граница на Европейския съюз. Това обявиха на съвместна пресконференция в Прага п...
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