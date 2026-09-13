Банките взеха важно решение за левовете
В обхвата на кампанията не влизат вноски от трети лица и внасяне на монети
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В обхвата на кампанията не влизат вноски от трети лица и внасяне на монети
„Левросметка“ е съчетание между разплащателна сметка в левове и спестовна сметка в евро
Предвижда се плавен ръст
Анализ на министерството на труда и социалната политика
Какво следва
Преходът към въвеждането на еврото за пенсионните дружества ще бъде плавен
От първия ден на 2024 г. е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Говори Евелина Милтенова
Бюджетът на НЗОК се увеличава със 105 млн. лева
Голяма част от вноската бе събрана с помоща на феновете, признаха от клуба
Клубът е пред фалит, твърди нов член на УС
Феновете отново с мощно рамо за да съберат 143 000 лв
"Сините" забавили парите заради загубено дело
Половината пари вече са събрани
Уточнението е направено по искане на финансовия министър Владислав Горанов
Министърът на вътрешните работи на Гърция Никос Воутсис заяви, че страната няма да може да плати вноската си на Международния валутен фонд, тъй като н...
Гърция е готова да изплати на МВФ поредната вноска от дълга си. Това трябва да стане на 9 април, съобщи директорката на фонда Кристина Лагард, която б...
Вноските за пенсия могат да растат с 0.5% годишно, каза вицепремиерът Ивайло Калфин, като уточни, че това е негово мнение, което все още не е обсъждан...
Брюксел ще преразгледа исканията си за доплащане Деветте страни членки на Европейския съюз, които трябваше до 1 декември да довнесат средства в евроб...
Разград. Първият данъкоплатец за 2014 година , издължил се към държавата в Разград е внесъл в хазната 24 лева, съобщиха от данъчната служба в града....