Влъхова настига Лара Гут за Световната купа
Словачката спечели гигантския слалом в Ясна
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Словачката спечели гигантския слалом в Ясна
Петра Влъхова е №1 в слалома за Световната купа
Петра Влъхова спечели за втори пореден ден в Леви, Шифрин остана едва на петото място
Словачката спечели първия слалом за сезона, Шифрин се завърна с второ място
Петра Влъхова поведе за малката купа в дисциплината
Шифрин остана трета на 0,01 сек
Словачката последна потвърди участие на Световната купа под Тодорка
Шифрин остана едва трета
Влъхова финишира първа в Загреб