Кошмарен разказ. Вадели деца от прозорците във Вълчедръм
Щетите ни са за 25 бона, чакаме, 1000 от държавата, проплака Кирил Петков
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Щетите ни са за 25 бона, чакаме, 1000 от държавата, проплака Кирил Петков
Броят на настанените в дома е общо 41 души
Спецакцията е в община Вълчедръм
Вълчедръм. На Петковден Вълчедръм празнува, съобщи кметът Иван Барзин. Тази година жителите му честват и 45-годишнината от обявяването на селището за...