Влатко Стефановски с концерт в София на 29 май
Виртуозният китарист Влатко Стефановски идва отново в София, за да открие със специална програма второто издание на фестивала Sofia GuitArt. Соловият...
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Виртуозният китарист Влатко Стефановски идва отново в София, за да открие със специална програма второто издание на фестивала Sofia GuitArt. Соловият...
Влатко Стефановски пак ще забие със своя приятел Теодосий Спасов
Един от най-нетърпеливо очакваните концерти на годината зарадва 3000 ценители в НДК в сряда вечер. Диригентът Кристиян Ярви, китаристите Влатко Стефан...
Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов ще представят проекта си "Балканска треска" на 11 май в зала 1 на НДК. А ден по-късно излизат пре...
Да не спазваш правилата на играта е балканска привилегия, казва прочутият китарист Няколко са майсторите, които заплитат балканския възел, колекционе...
Македонецът вдигна на крака София Лайв клуб
Македонският виртуоз на китарата Влатко Стефановски избра София, за да представи новия си албум Seir. Премиерата е на 28 ноември в столичния "София ла...
София. Македонският изпълнител Влатко Стефановски ще направи премиера на новия си албум Seir в София. Това ще се случи на 28 ноември в столичен клуб....