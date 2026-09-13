Влахи стана столица на зелените шамани
Селото на Яне Сандански има 1 жител и безброй поклонници Влахи винаги е било люлка на бунтовници. През 1878 г. в кресненското село се разполага щаб-к...
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Селото на Яне Сандански има 1 жител и безброй поклонници Влахи винаги е било люлка на бунтовници. През 1878 г. в кресненското село се разполага щаб-к...
Благоевград. Тъй като есента бавно, но сигурно наближава, време е за приготвянето на домашна лютеница. Училището за природа ортанизира в родното село...
Благоевград. Над 350 ученици от 4-6 клас от осем училища в общините Струмяни, Кресна, Сандански и Симитли ще посетят Училище за природа село Влахи. За...