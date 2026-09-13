Кючюк и Бучковски: Без стени между съседите
Трябва да се възстанови доверието в договора за добросъседство,увери евродепутатът
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Трябва да се възстанови доверието в договора за добросъседство,увери евродепутатът
Целта на визитата е изпълнението на Договора за добросъседство и приятелство
Това смята специалният пратеник от Скопие Владо Бучковски
Скопие. Бившият премиер на Македония Владо Бучковски бе осъден на три години затвор. Причината е злоупотреба на служебното положение, съобщава македон...