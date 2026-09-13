Всичко за Владимира Янева

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Двете каки се записвали сами

Двете каки се записвали сами

Адвокат Момчил Мондешки признава, че е мъжкият глас от фонограмата, позната като "Двете каки", и твърди пред "Труд", че записите били направите с цел...

02 ноември | 15:10
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Янева не се яви във ВСС

Янева не се яви във ВСС

Скандалната съдийка Владимира Янева не се яви на очната ставка във Висшия съдебен съвет (ВСС). Антон Станков, който я представлява заяви, че трябва да...

07 декември | 12:45
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Фалстарт на делото "Червеи"

Фалстарт на делото "Червеи"

Делото по секретната разработка "Червеи" не успя да стартира в Софийския градски съд вчера. Подсъдими в процеса са бившата шефка на съда Владимира Яне...

29 септември | 19:05
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Върховен съдия сменя Янева

Върховен съдия сменя Янева

Съдия от Върховния касационен съд ще седне временно на стола на Владимира Янева, която преди дни подаде оставка като шефка на Софийския градски съд. С...

26 февруари | 21:25
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