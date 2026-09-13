Двете каки се записвали сами
Адвокат Момчил Мондешки признава, че е мъжкият глас от фонограмата, позната като "Двете каки", и твърди пред "Труд", че записите били направите с цел...
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Адвокат Момчил Мондешки признава, че е мъжкият глас от фонограмата, позната като "Двете каки", и твърди пред "Труд", че записите били направите с цел...
Една година условно наказание с 3-годишен изпитателен срок за аферата "Червеи" бе постановено от Софийския градски съд срещу бившата му шефка Владимир...
"В четвъртък отидох във ВСС и казах всичко, което имах да казвам по темата". Това каза премиерът Бойко Борисов на влизане в парламента. В отговор на в...
Скандалната съдийка Владимира Янева не се яви на очната ставка във Висшия съдебен съвет (ВСС). Антон Станков, който я представлява заяви, че трябва да...
Радан Кънев, Христо Иванов и Атанас Атанасов дестабилизират държавата. Това заяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров, след като даде п...
Второ заседание по делото срещу бившият председател на Софийски градски съд Владимира Янева и бившият шеф на отдел "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор Ко...
Делото по секретната разработка "Червеи" не успя да стартира в Софийския градски съд вчера. Подсъдими в процеса са бившата шефка на съда Владимира Яне...
Тръгва делото по аферата "Червеи" срещу бившия председател на Софийския градски съд Владимира Янева и бившия шеф на "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор К...
Делото срещу Владимира Янева - доскорошният председател на Софийския градски съд (СГС), се падна на нейната заместничката Петя Крънчева, която все още...
СГП привлече като обвиняема Владимира Янева, бивш председател на Софийски градски съд, за продължавано престъпление по служба, съобщиха от прокуратура...
"Допълнили сме предложението за образуване на дисциплинарно производство на съдия Владимира Янева във връзка с издаване на разрешенията по станалата и...
Министърът на правосъдието Христо Иванов внесе във Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Владимира Янева,...
Съдия от Върховния касационен съд ще седне временно на стола на Владимира Янева, която преди дни подаде оставка като шефка на Софийския градски съд. С...
Заместник-председателят на Софийския градски съд (СГС) Петя Крънчева обмисля дали да не подаде оставка. Това обяви самата тя пред журналисти днес, сле...
Владимира Янева е подала оставка като председател на Софийски градски съд, информира БГНЕС като се позовава на източник от СГС. Припомняме, че срещу...
Висшият съдебен съвет отстрани председателя на Софийския градски съд Владимира Янева от длъжността председател и от длъжността съдия. Магистратите взе...
Председателят на Софийски градски съд /СГС/ Владимира Янева не се яви на насроченото за днес изслушване пред ВСС. Тази сутрин главният прокурор Сотир...
Ппредседателят на Софийски градски съд Владимира Янева да бъде отстранена от длъжност поиска главният прокурор Сотир Цацаров, съобщи БГНЕС. В началот...
София. Председателят на Софийски градски съд (СГС) Владимира Янева е разписвала всички разрешения за използване на СРС по разработката "Червеи". Това...
София. Започнала е проверка на ръководството на Софийски градски съд. Това каза по време на брифинг представляващият ВСС Соня Найденова, съобщи „Фокус...