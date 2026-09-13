В. Тошев дава 3 стипендии на студенти във Видин
Давам стипендии на трима студенти, които изберат обучителния център на Русенския университет „Ангел Кънчев" във Видин. Това обяви депутатът от ГЕРБ от...
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Давам стипендии на трима студенти, които изберат обучителния център на Русенския университет „Ангел Кънчев" във Видин. Това обяви депутатът от ГЕРБ от...
Видин. Кандидат-депутатът на партия ГЕРБ за видинския район Владимир Тошев покани видинчани на разходка по Дунав, съобщиха от предизборния щаб. На пок...
Видин. В новата управленска програма на ГЕРБ, здравеопазването остава основен приоритет. За нас е важно здравната система да бъде финансово стабилизир...
Видин. Открито писмо чрез вестник „Видин" до областиня лидер на ГЕРБ разпространи общинският съветник на партията Вартан Папикян. В него той директно...
Видин. Водачът на листата на ГЕРБ във Видин Владимир Тошев и неговата подгласничка Любомила Станиславова раздадоха хартиени цветя на видинчани. Това с...