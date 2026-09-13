Рокада на върха! Парламентът махна много важен началник
Депутатите гласуваха решение, отложено от юли
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Депутатите гласуваха решение, отложено от юли
Владимир Савов е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". - Г-н Савов, какви...
Положените усилия трябва да се оценяват, за да се изгради доверие и лоялност, казва Владимир Савов Човек с изключително богат опит от работа си в меж...