Общински съветник с мерак за кмет на Благоевград
Независимият общински съветник Владимир Елезов пръв обяви официално кандидатурата си за кмет на община Благоевград. Тя бе издигната в понеделник от Гр...
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Независимият общински съветник Владимир Елезов пръв обяви официално кандидатурата си за кмет на община Благоевград. Тя бе издигната в понеделник от Гр...