Владимир Димитров - Майстора събра стотици на изложба
Интересът сред любителите и ценителите на изобразителното изкуство беше огромен
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Интересът сред любителите и ценителите на изобразителното изкуство беше огромен
Не можах да устоя, купих платна, каза антикварят Божидар Нейков
СОУ "Владимир Димитров - Майстора" в Кърджали е единственото училище в региона с паралелки за засилено изучаване на музика и изобразително изкуство....
Картини на големия ни художник Владимир Димитров – Майстора ще бъдат показани в Регионален исторически музей – Благоевград. Художествената изложба "Ри...